Mais de 1.300 pessoas são detidas no Equador em guerra contra gangues

(Sputnik) - As forças de segurança do Equador detiveram mais de 1.300 pessoas de 9 a 14 de janeiro, incluindo 143 suspeitas de terrorismo, em meio a uma onda de violência de gangues que varreu o país sul-americano na semana passada, disse o gabinete do presidente.

'De 9 a 14 de janeiro... 1327 [pessoas foram] detidas (143 por terrorismo)', escreveu em uma atualização no X no último domingo (15).

Quase 13.000 oficiais de segurança participaram de 32 operações, 'eliminando cinco terroristas e prendendo 27 presos que haviam escapado de prisões', disse o gabinete.

Onze policiais mantidos por membros de gangues foram libertados e dois foram mortos em serviço, disse a atualização.

Distúrbios violentos eclodiram no Equador no início da semana passada, após a fuga da prisão pelo líder da gangue Los Choneros, Jose Adolfo Macias Villamar, também conhecido como Fito, considerado o criminoso mais perigoso do país. Fabricio Colon Pico, líder da segunda maior gangue criminosa do Equador, Los Lobos, também escapou da prisão.

Em 8 de janeiro, o presidente equatoriano, Daniel Noboa, declarou estado de emergência de 60 dias, enquanto vários incidentes de tomada de reféns ocorreram em diversas cidades e prisões. Depois disso, motins eclodiram — na noite de 9 de janeiro, criminosos começaram a queimar carros e ônibus, usando dispositivos explosivos improvisados. Vários policiais foram sequestrados. Em 9 de janeiro, Noboa declarou estado de conflito armado interno e ordenou que o exército do Equador neutralizasse os grupos criminosos atuantes no país.

