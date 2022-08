Mais de 50 mil membros de quadrilha são capturados pelo governo no regime de exceção, diz ministério

Apoie o 247

ICL

ARN - O Ministério da Justiça e Segurança Pública de El Salvador informou nesta quinta-feira que o número de supostos "membros de gangues" capturados no âmbito do regime excepcional estabelecido no final de março chegou a 50.851.

"Continuamos a remover mais terroristas de nossas comunidades, cantões e vilarejos. Mais de 50.000 terroristas capturados nesta guerra contra gangues", diz a conta do ministério no Twitter.

A Polícia Nacional Civil informou nesta quinta-feira que o dia anterior terminou sem homicídios em todo o país, acumulando um total de 18 dias sem homicídios até agora em agosto. "Zero Homicídios. Continuamos. Guerra contra gangues", publicou o presidente Nayib Bukele em suas redes sociais.

A Ouvidoria de Direitos Humanos (PDDH) enviou uma delegação de defensores de direitos humanos da Argentina, Bolívia e Brasil para verificar a situação dos detidos nos presídios do país. O objetivo das visitas, segundo o PDDH, foi “verificar todos os avanços, o processo e as condições de todas as pessoas privadas de liberdade”.

O PDDH acrescentou que os visitantes se concentraram em verificar "o direito à segurança e à vida" e a garantia de "aspectos básicos como saúde, lazer e alimentação, que são direitos fundamentais ao cumprimento de condições humanas adequadas no complexo prisional".

Os peritos internacionais "consideraram favorável a reinserção dos programas de liberdade para reclusos em fase de confiança" e também "confirmaram que estão sendo cumpridas as recomendações feitas pelo procurador José Apolónio Tobar, ao diretor dos Centros Penais", completa o PDDH.

Ao contrário do que foi verificado pela delegação, grupos que defendem membros de gangues presos alegam que sofrem maus-tratos e violação de seus direitos fundamentais.

El Salvador registra uma superlotação carcerária de 247,6%, segundo um relatório do Observatório Universitário de Direitos Humanos da Universidade Jesuíta Centro-Americana divulgado no início de agosto.

Com 66 votos a favor e 12 contra, a Assembleia Legislativa de El Salvador aprovou em 16 de agosto a quinta prorrogação por mais 30 dias do regime de emergência no país. A medida do presidente Nayib Bukele está em vigor desde 27 de março como resposta à escalada de homicídios por grupos criminosos. O regime de exceção foi questionado por organizações salvadorenhas e internacionais.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.