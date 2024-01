Mandados de prisão são emitidos para ex-presidentes e ministros haitianos por corrupção

Apoie o 247

MOSCOW, January 9 (Sputnik) - Um juiz na capital haitiana, Porto Príncipe, encarregado de investigar um caso de corrupção, emitiu mandados de prisão para mais de 30 ex-altos funcionários do governo, incluindo ex-presidentes e primeiros-ministros, conforme relatado pela mídia haitiana na segunda-feira. Os réus decidiram boicotar o convite para comparecer ao tribunal, informou o portal de notícias Haiti24.

Ao mesmo tempo, o portal de notícias Juno7 relatou, citando a decisão do juiz assinada em 5 de janeiro, que os réus no caso são os ex-presidentes haitianos Jocelerme Privert e Michel Martelly, bem como os ex-chefes de governo Jean-Max Bellerive, Laurent Lamothe, Joseph Jouthe e Jean-Michel Lapin.

O relatório acrescentou que os funcionários são acusados de corrupção, cumplicidade em corrupção e tráfico de influência relacionados à apropriação indébita de fundos públicos, bem como usurpação de poderes oficiais.

Privert, por sua vez, afirmou que, como outros na lista, soube da decisão do tribunal pelas redes sociais. Ele também chamou as ações do juiz de maliciosas e tendenciosas. Além disso, o tribunal de primeira instância em Porto Príncipe não tem jurisdição sobre as ações tomadas por presidentes, primeiros-ministros e ministros no desempenho de suas funções, acrescentou o político.

