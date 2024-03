"Me disseram que vão convidar olheiros do mundo inteiro", diz Lula sobre eleições na Venezuela

Apoie o 247

247 - Pouco antes de receber o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, que está em visita oficial ao Brasil, no Palácio do Planalto, o presidente Lula (PT) conversou com jornalistas nesta quarta-feira (6) e disse ter ficado "feliz" com o agendamento das eleições na Venezuela. Segundo o g1, ele destacou que há um acordo para que o pleito seja monitorado pela comunidade internacional. "O que eles me disseram na reunião que eu tive na Celac [Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos], é que vão convidar olheiros do mundo inteiro".

Quando questionado sobre a lisura da eleição, o presidente afirmou que se o comportamento da oposição venezuelana for igual ao de Jair Bolsonaro (PL) na eleição de 2022 - quando passou a campanha inteira difamando o processo eleitoral - no Brasil, "nada vale'. "Se o candidato da oposição tiver o mesmo comportamento do nosso aqui, sabe, nada vale".

As eleições venezuelanas ficaram marcadas para 28 de julho. Maduro concorrerá à reeleição, mas ainda não se sabe quem o enfrentará nas urnas.

