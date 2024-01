Mercosul condena violência no Equador e reafirma compromisso com Direitos Humanos

Representantes do bloco afirmaram que a entidade defende a garantia da 'institucionalidade democrática' no país presidido por Daniel Noboa edit

247 - Governos de países integrantes do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) afirmaram que eles "condenam veementemente os atos de violência perpetrados por grupos relacionados ao crime organizado transnacional que afetam a segurança interna da República do Equador".

"Os Estados Partes do MERCOSUL expressam sua solidariedade ao povo e ao governo do Equador, assim como seu respaldo irrestrito à institucionalidade democrática desse país, no marco do respeito aos direitos humanos", acrescentou a nota.

Comandado pelo chanceler Mauro Vieira, o Ministéro das Relações Exteriores do Brasil já havia manifestado preocupação e demonstrou solidariedade às vítimas da vilência cometida por criminosos no Equador.

O presidente equatoriano, Daniel Noboa (Ação Democrática Nacional) decretou "estado de guerra" contra o narcotráfico. O governo local decretou que 22 grupos do crime organizado sejam identificados como organizações terroristas e "atores beligerantes não estatais".

Uma das principais ações que fizeram o presidente do Equador baixar decretos foram as investidas de criminosos que invadiram o estúdio do canal TC Televisión, na cidade de Guayaquil, província de Guayas. Pelo menos 13 pessoas foram presas no País nas últimas 24 horas.

Países como Argentina e Peru demonstram posições favoráveis ao envio de tropas militares para o território equatoriano.

Nas redes, políticos e analistas criticaram 'as políticas neoliberais na segurança pública' para combater a violência no Equador. Outros estudiosos também comentaram sobre a demanda de drogas por Estados Unidos e Europa, dolarização da economia equatoriana e algumas mudanças na logísticas do tráfico na América do Sul.

