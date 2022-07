Mercosul: Paraguai critica posição do Uruguai por negociar tratado de livre-comércio com China

Apoie o 247

ARN - O governo paraguaio qualificou como uma "falácia" o argumento do presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, de que o início de uma negociação com a China para a assinatura de um tratado de livre-comércio (TLC) não afeta a regulamentação do Mercosul.

Na quarta-feira, Lacalle Pou informou que o estudo de viabilidade entre Uruguai e China para um possível TLC foi concluído. Dado que esse estudo teve um resultado positivo, está agora a ser iniciada uma fase formal de negociação para chegar a um acordo comercial entre os dois países. O governo uruguaio comunicou esses desenvolvimentos aos seus homólogos do Mercosul (Argentina, Brasil e Paraguai).

Na quinta-feira, 21, os presidentes do Mercosul se encontrarão presencialmente em Assunção, no Paraguai. Um ator-chave do bloco, o Brasil, estará ausente da cúpula. Na quinta-feira, Jair Bolsonaro anunciou que não queria ir à reunião e não deu maiores explicações.

As negociações do TLC do Uruguai com a China estarão na mesa. Sem a presença do Brasil, país que, no atual governo, é o que menos se opôs à iniciativa uruguaia, o governo de Lacalle Pou terá que lidar com o desconforto de Alberto Fernández (Argentina) e Mario Abdo (Paraguai). A Argentina não concorda com essa forma de negociação e quer que o Uruguai apresente a documentação do estudo de viabilidade.

"Uma falácia"

Do Paraguai, destaca-se que o governo uruguaio está afetando o espírito fundador do Mercosul. “Reivindicamos o que está estabelecido nos textos fundadores do Mercosul, como o Tratado de Assunção e o Protocolo de Ouro Preto, onde se estabelece que as determinações devem ser feitas por consenso e que as negociações devem ser realizadas com a presença dos estados-membros”, disse o vice-chanceler Raúl Cano Ricciardi ao jornal paraguaio Última Hora.

Questionado sobre o argumento de Lacalle Pou de que essa ação não contraria as regras internas do bloco, Cano Ricciardi respondeu: "O que dizem é uma falácia". “O Paraguai está avaliando este anúncio e, pelo menos em nosso nível, mantemos nossa posição, já que os textos fundadores estão em nosso ordenamento jurídico. O que o Uruguai fez foi uma determinação e não uma comunicação consensual”, expressou.

O Paraguai não mantém relações comerciais com a China, pois optou por se aproximar de Taiwan.

