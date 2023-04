México anuncia nova nacionalização do setor elétrico

López Obrador indicou que com a nova aquisição a Comissão Federal de Eletricidade (CFE) vai gerar 55,5 por cento da energia para todo o país edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou na terça-feira (4), uma nova nacionalização do setor elétrico, após a compra de 13 usinas de geração de energia da empresa espanhola Iberdrola.

“Hoje o Governo do México assinou um acordo para a compra de 13 usinas de geração de eletricidade da Iberdrola que farão parte do patrimônio público e serão operadas pelo CFE" (Comissão Federal de Eletricidade), escreveu López Obrador em sua conta oficial no Twitter.

O presidente mexicano explicou que esta operação implica um investimento próximo dos 6 bilhões de dólares.

Em um vídeo publicado em seu tweet, López Obrador indicou que esta aquisição “é uma nova nacionalização do setor elétrico”, porque a Comissão Federal de Eletricidade (CFE) estadual gerará 55,5% da energia para todo o país.

“Ou seja, a CFE passa a ser a empresa maioritária, é a empresa pública maioritária para a geração de eletricidade”, afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.