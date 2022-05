México avança na criação de empresa estatal para exploração de lítio

Apoie o 247

ICL

(Sputnik) – O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, informou que seu governo está avançando na formação da nova estatal que explorará o lítio, depois que o Congresso aprovou a nacionalização do mineral para uso exclusivo do setor público.

"Temos algum tempo para apresentar o projeto da nova empresa, por lei esse projeto já está sendo elaborado, mas não posso ir mais longe", disse o presidente em entrevista coletiva.

O governo mexicano anunciou anteriormente que criaria uma empresa estatal para a exploração desse mineral, semelhante à corporação Yacimientos de Litio Boliviano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

López Obrador acrescentou que estão em contato com Argentina, Bolívia e Chile, que também possuem lítio, "com o objetivo de criar uma associação" para ajudar uns aos outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente ressaltou que "no caso do Chile e da Argentina são empresas privadas, mas o governo está interessado em ajudar a explorar o lítio com esse sistema de exploração mineral específico", enquanto Bolívia e México nacionalizaram o mineral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Mas há coincidências e vamos trabalhar, já estamos fazendo em conjunto, para todo o desenvolvimento, que tem a ver com exploração, com processamento, com novas tecnologias", explicou.

Por fim, disse que ainda não definiram o que acontecerá com as empresas privadas que têm concessões para buscar e explorar lítio no país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em meados de abril, o Congresso mexicano aprovou uma nova Lei de Mineração que reserva a exploração de lítio ao Estado, iniciativa enviada pelo presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE