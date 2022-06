México considera a vitória de Petro um avanço para a integração hemisférica

Apoie o 247

TeleSur - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, comemorou na segunda-feira a vitória de Gustavo Petro e Francia Márquez na votação realizada na véspera na Colômbia, que ele descreveu como histórica.

Durante sua habitual reunião com a imprensa do Palácio Nacional, o chefe de Estado disse que a vitória dos candidatos do povo colombiano nas urnas consolida o progresso do movimento progressista na América Latina e contribuirá para a integração hemisférica.

López Obrador convidou os participantes da conferência de imprensa para desfrutar de ouvir o que é reconhecido como a eleição mais emblemática da Colômbia.

Ele disse que após felicitar Petro no dia anterior, ele falou com ele e discutiu a necessidade de os governos da América Latina e do Caribe trabalharem juntos.

Ele disse que eles concordaram "que a integração deve ser buscada, incluindo o Canadá e os Estados Unidos, para formar uma região que seja complementar por causa de seus recursos naturais, força de trabalho, potencial energético e mercados".

Ele disse que eles subscreveram a aspiração de terminar séculos de dominação e transformar os laços históricos entre o norte e o centro-sul continental em um novo tipo de relação, com respeito à soberania e autonomia, com benefícios mútuos para os povos e com uma vontade de evitar exclusões.

AMLO enfatizou que se trata de buscar a fraternidade e não marginalizar nenhuma nação por causa de problemas ideológicos, dogmatismo ou discriminação contra os povos, de modo que isso conduza a uma união americana.

Ele acrescentou que o triunfo popular na Colômbia também o fez regozijar-se porque a vitória eleitoral do Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no México iniciou uma nova etapa no ressurgimento dos movimentos democráticos com uma dimensão social na América Latina e no Caribe.

Ele explicou que a região tinha vindo de um período em que o movimento progressivo tinha se tornado forte, mas então por vários anos os conservadores tinham recuperado o poder.

Ele lembrou que este panorama começou a mudar após sua chegada como Presidente do México e o início do 4T, como aconteceu no Chile, na Argentina e agora na Colômbia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE