México diz que pode dar asilo a Pedro Castillo

Ex-presidente do Peru Pedro Castillo foi preso na quarta-feira (7), após uma tentativa frustrada de golpe

ANSA - O governo do México está disposto a dar asilo ao ex-presidente do Peru Pedro Castillo caso o político faça a solicitação, disse o ministro das Relações Exteriores do país, Marcelo Ebrard, na noite desta quarta-feira (7).

"Mas, até o momento, não há pedidos nesse sentido", disse Ebrard à emissora Televisa e à rádio Fórmula.

A posição mexicana é a mesma adotada em 2019, quando o país ofereceu asilo ao ex-mandatário boliviano Evo Morales. Só que no caso de Bogotá, o então presidente havia sofrido um golpe de Estado, não tentado aplicar um - como ocorreu ontem com Castillo.

O então presidente peruano, que ficou apenas 16 meses no poder, anunciou nesta quarta o fechamento do Congresso nacional e um Estado de exceção. Horas depois, Castillo foi destituído do cargo e preso pelas autoridades locais.

Para seu lugar, foi empossada sua vice, Dina Boluarte, a primeira mulher a comandar o país. O Peru é uma nação que vive uma intensa crise política há mais de duas décadas e renúncias e impeachments tornaram-se normais.

Desde 2018, por exemplo, houve cinco diferentes presidentes no país - seja de esquerda ou direita - e praticamente todos os chefes de Estado ainda vivos dos últimos 20 anos estão presos por crimes cometidos durante seus mandatos.

Nesta quinta-feira (8), a Procuradoria-Geral do país anunciou um procedimento preliminar contra o ex-chefe de Estado por possíveis crimes de rebelião e associação para crimes contra os poderes do Estado e a ordem Constitucional.

ONU se manifesta

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, se manifestou sobre a nova crise peruana e pediu que todos os setores da política local tenham calma.

"O secretário-geral expressa sua preocupação sobre a situação política no Peru. A ONU condena qualquer tentativa de subverter a ordem democrática [...] e convida a todos a respeitarem o Estado Democrático de Direito assim como permanecer calmos e evitar inflamar as tensões", diz uma nota do órgão.

Já o embaixadores da União Europeia que atuam em Lima emitiram uma nota em que "rechaçam qualquer tipo de ação que vá contra a Constituição e o Estado de direito" e que apoiam "a solução política, democrática e pacífica adotada pelas instituições do Peru" após a tentativa de golpe.

"Fazemos um chamado a todas as partes interessadas peruanas para um diálogo que assegure a estabilidade no marco constitucional", diz ainda a nota.

