México nega violação de pacto comercial após EUA e Canadá solicitarem revisão

Xinhua - O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, descartou nesta quinta-feira que seu país está violando o Acordo Estados Unidos-México-Canadá, após um pedido de consultas de seus parceiros sobre política energética.

"Vamos deixar claro que não há violação do tratado", disse o presidente durante sua entrevista coletiva diária, acrescentando que seu governo tem "muitos, muitos elementos" para apresentar em resposta ao pedido.

"Podemos ter relações comerciais, mas nossas políticas são determinadas no México, de acordo com nossa Constituição e leis", disse.

Os governos dos EUA e do Canadá alegaram que o México usa práticas discriminatórias em questões de energia, que prejudicam empresas internacionais e suprimentos transfronteiriços. Eles solicitaram separadamente consultas com "certos elementos comuns", segundo a Secretaria de Economia do México.

Os sócios têm 75 dias para resolver a controvérsia e, caso não cheguem a um acordo, o assunto pode ser escalado para a formação de um painel.

O Acordo Estados Unidos-México-Canadá substituiu o Acordo de Livre Comércio da América do Norte em 1º de julho de 2020, atualizando aspectos como comércio digital, regras de origem automotiva e funcionamento do mercado de energia.

