México pede aos EUA o fim da OEA e a criação de nova organização para as Américas

Sputnik - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, conversou nesta quarta-feira (18) com o assessor especial do presidente Joe Biden para a Cúpula das Américas, Chris Dodd.

Durante o encontro, ele propôs que os países se unam para liderar a América em uma nova dinâmica de colaboração internacional.

As informações foram confirmadas nas redes sociais do ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard.

Os países do continente americano devem lançar as bases para uma nova relação multilateral que vá além do modelo da Organização dos Estados Americanos (OEA) e busque um vínculo como o da União Europeia, afirmou o governo do México.

A OEA foi acusada ao longo de sua história por diferentes atores políticos de defender os interesses de Washington sobre as soberanias dos países que a compõem.

