México: Unidade de Inteligência Financeira detecta transações milionárias supostamente ilícitas do ex-presidente Peña Nieto

ARN - A Procuradoria-Geral da República (FGR) do México abriu uma investigação contra o ex-presidente Enrique Peña Nieto por possíveis operações com recursos de origem ilícita, segundo o chefe da Unidade de Inteligência Financeira (UIF), Pablo Gomes Álvarez.

“A UIF fez uma análise dos relatórios financeiros e dos avisos daqueles que realizam atividades vulneráveis, através do qual foi detectado um esquema onde um ex-presidente da República obteve benefícios econômicos”, disse Gómez.

"Observou-se que o ex-presidente, por meio de transferências internacionais, recebeu mais de 26 milhões de pesos mexicanos (o equivalente a 1,2 milhão de dólares)", acrescentou o funcionário ao discursar na conferência matinal dada pelo presidente Andrés Manuel López. Houve três movimentações de dinheiro feitas em 2019 e 2021, por um parente.

De acordo com o relatório da UIF, o ex-presidente teria vínculos societários com duas empresas com irregularidades fiscais e financeiras, criadas antes de assumir seu mandato. Para identificar essas empresas, Gómez as chamou de A e B.

Na empresa A, Peña Nieto é acionista com parentes consanguíneos, que realizam operações “de valores elevados”. "A empresa A deposita 35,9 milhões de pesos mexicanos (mais de 1,7 milhão de dólares) com um acionista e familiar, que por sua vez devolve 22,8 milhões de pesos (equivalente a 1,1 milhão de dólares) à empresa".

Sobre a empresa B, Gómez explicou que "tem uma relação simbiótica com uma empresa transnacional, que se beneficiou de contratos do Governo Federal durante a gestão do então chefe do executivo". Além disso, é identificada como fornecedora do governo durante a gestão de Peña Nieto.

Entre 2013 e 2018, a empresa B transferiu mais de 10.533 milhões de pesos mexicanos (cerca de 485 milhões de dólares). Além disso, entre 2015 e 2021, enviou 261 transferências internacionais para os Estados Unidos, Irlanda e Reino Unido.

Gómez Álvarez informou que a investigação da UIF começou no ano passado, quando tomou conhecimento das operações financeiras.

López Obrador: Aja com responsabilidade

O presidente López Obrador lembrou que a instrução do chefe da UIF é que todas as informações relacionadas a pessoas politicamente expostas sejam analisadas e entregues imediatamente ao Ministério Público.

"A instrução é não guardar nada", disse López Obrador. "É muito importante que possamos agir com responsabilidade para não fazer julgamentos sumários e ao mesmo tempo agir com transparência", acrescentou.

“Não é para sair e dizer que o ex-presidente Peña é acusado de lavagem de dinheiro. Não. Há informações sobre operações que ele realizou por 26 milhões de pesos diretamente e que exigiram uma investigação sobre a origem desse dinheiro”, explicou o presidente.

O presidente ressaltou que será o Ministério Público e depois o juiz quem decidirá se há crime. "Que fique claro que não vamos gerar crimes contra ninguém", disse.

