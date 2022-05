Michelle Bachelet sobre o projeto da nova Constituição chilena: "espero que seja aprovada"

O ex-presidente do Chile e alta comissária de Direitos Humanos da ONU, apoiou o processo de elaboração do texto que será votado em 4 de setembro edit

Agência Regional de Notícias - A ex-presidente do Chile e alta comissária para os Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), Michelle Bachelet, foi a favor da proposta de uma nova Constituição no país e garantiu que espera que ela seja apoiada pela população. "Espero que passe, acho que deve passar", disse ele.

Embora tenha dito à Bloomberg que ainda não leu a minuta constitucional, expressou que "está sendo oferecido um novo contrato social com base em um belo processo legal nacional", acrescentando que essa minuta aborda problemas relacionados a questões como moradia, água, saúde e representação das comunidades indígenas.

“São questões muito importantes para resolver algumas das dificuldades e desafios mais importantes do nosso país, no sentido de garantir que todas as regiões do país se sintam plenamente representadas, que os povos indígenas se sintam verdadeiramente representados”, comentou.

Em 4 de setembro, o Chile votará se aprova ou rejeita a nova Constituição que começou a ser redigida no ano passado. Esta segunda-feira, o plenário da Convenção Constitucional entregou a minuta do texto aprovado, que contém 499 artigos divididos em oito capítulos com quase 48 mil palavras.

Em outubro de 2020, com o plebiscito nacional no Chile, os cidadãos aprovaram o início de um processo constituinte com vistas à elaboração de uma nova constituição. O texto que rege atualmente é de 1980, criado pelo regime de Augusto Pinochet (1973-1990).

Essa instância foi alcançada após os protestos sociais de 2019, quando durante 28 dias houve mobilizações massivas exigindo mais igualdade e acabando com um “sistema de abusos”.

Em maio de 2021, foram realizadas as eleições dos 155 convencionais encarregados de redigir a nova Constituição, que tiveram sua primeira sessão em 4 de julho, na antiga sede do Congresso Nacional.

