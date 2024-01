Milei anuncia corte de benefícios sociais de 27 mil pessoas

Apoie o 247

247 - O governo Milei divulgou neste sábado (20) a decisão de cortar os benefícios sociais de 27.208 indivíduos registrados nos programas Potenciar Trabajo e Potenciar Empleo (Potenciar Trabalho e Potenciar Emprego, em tradução livre). A Ministra do Capital Humano, Sandra Pettovello, alega a existência de irregularidades entre os beneficiários como justificativa para a medida. A economia estimada com esse corte atinge a marca de 2 bilhões de pesos, o equivalente a cerca de R$ 12 milhões, destaca o Metrópoles.

Desde a ascensão do ultradireitista Javier Milei ao comando do país em dezembro do ano passado, a Argentina tem sido palco de mudanças drásticas em sua política econômica. Milei, conhecido por sua posição contrária à expansão de benefícios sociais, implementou uma série de medidas, sendo uma das primeiras o Decreto de Necessidade de Urgência (DNU), possibilitando a desregulação econômica do país.

Contudo, o DNU enfrenta resistência, com críticas sendo direcionadas ao governo argentino tanto na esfera judicial quanto através de manifestações populares. Em resposta aos protestos, o governo anunciou a retirada dos benefícios sociais dos participantes, levantando debates sobre o equilíbrio entre o direito à manifestação e a garantia da livre circulação pelo território argentino.

Na última sexta-feira (19), o governo Milei enviou uma proposta para modificar a "lei onibus", um projeto abrangente com 664 artigos que aborda diversas questões, incluindo a privatização de empresas. Contudo, para que o texto seja aprovado, será necessário um processo de articulação entre o Executivo e o Legislativo

