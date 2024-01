Milei declara apoio a Israel e diz que visitará o país nas "próximas semanas"

Apoie o 247

BUENOS AIRES (Reuters) - O presidente da Argentina, Javier Milei, disse nesta sexta-feira (26) que viajará para Israel nas "próximas semanas", uma de suas primeiras viagens ao exterior desde que tomou posse no mês passado, depois de prometer forte apoio a Israel durante sua campanha.

Milei estava discursando durante um evento de lembrança do Holocausto em Buenos Aires, onde ele sinalizou apoio a Israel em seu conflito contínuo com o Hamas em Gaza, acrescentando que a Argentina "não permaneceria em silêncio diante do terror do Hamas".

