Milei e Maduro voltam a se atacar

247 - O presidente argentino, o ultraliberal Javier Milei, e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, voltaram a se atacar, com o primeiro classificando o homólogo como um "socialista empobrecedor". O mandatário caribenho havia dito que o chefe de Estado argentino é um "erro na história" pelas políticas ditatoriais que impulsiona.

"Não esperava tal elogio...!!! O socialista empobrecedor de (Nicolás) Maduro dizendo que sou um erro histórico na América Latina, confirma que estamos no caminho certo...!!! Viva a liberdade carajo", publicou esta manhã Milei, em sua conta na plataforma X (antigo Twitter).

Milei fez essa publicação em X em resposta a uma mensagem de outra conta (@Maty19112), onde foi postado: "Maduro rompe com Milei. Diz que Milei é um erro para a América Latina. Quando o ditador que causou o maior êxodo populacional da Latam (América Latina) te chama de erro. Sabes que estás no melhor caminho @JMilei. Divulgar este ridículo".

Maduro, em seu discurso anual perante a Assembleia Nacional (Parlamento), qualificou Milei como "um erro na história". "Milei, a ti que te colocaram na Argentina para destruir o Estado de direito, para destruir o Estado, para destruir todos os direitos sociais, trabalhistas, para destruir a economia nacional e para colonizar a Argentina", afirmou o chefe de Estado da Venezuela.

