Milei exalta 'Argentina ao lado do Ocidente' durante encontro com Blinken

Reuters - O presidente da Argentina, Javier Milei, recebeu nesta sexta-feira (23) o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, a mais alta autoridade dos EUA a visitar o país sul-americano desde que o líder ultradireitista tomou posse, em dezembro, prometendo uma "terapia de choque" para estabilizar a economia argentina, que continua em grave crise.

Perguntado no início de sua reunião na Casa Rosada qual era sua mensagem para os EUA, Milei respondeu que "a Argentina decidiu voltar para o lado do Ocidente, para o lado do progresso, da democracia e, acima de tudo, da liberdade".

Milei tem adotado uma postura fortemente pró-EUA, embora ideologicamente esteja mais alinhado com o ex-presidente republicano Donald Trump, o principal desafiante do atual presidente Joe Biden nas eleições do final deste ano.

O governo Biden tem demonstrado apoio a Milei com visitas de autoridades, incluindo o diretor sênior do Conselho de Segurança Nacional para o Hemisfério Ocidental, Juan Gonzalez, e a principal autoridade internacional do Departamento do Tesouro, Jay Shambaugh.

Milei, um economista e ex-comentarista de TV de língua afiada, tem feito da austeridade um foco importante desde que assumiu o cargo.

Ele visitou Israel, país aliado dos EUA, em uma demonstração de apoio à resposta israelense aos ataques de 7 de outubro dos militantes palestinos do Hamas.

Antes da visita, o secretário de Estado Adjunto para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Brian Nichols, elogiou Milei por se manifestar em defesa da democracia e dos direitos humanos, inclusive na Venezuela.

No entanto, em mais um obstáculo ao relacionamento de Milei com a Casa Branca, o líder argentino discursará na Conferência Anual de Ação Política Conservadora (CPAC, na sigla em inglês) neste fim de semana em Washington, onde Trump também comparecerá.

Blinken chegou a Buenos Aires na quinta-feira após visitar o Brasil, onde se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, ao contrário de Milei, tem entrado em conflito com Washington por conta de suas críticas à ofensiva de Israel em Gaza.

