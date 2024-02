Milei troca embaixada por hotel por quebra no ar condicionado

Apoie o 247

247 - O presidente argentino, Javier Milei, decidiu trocar a hospedagem na Embaixada Argentina em Roma por um hotel após o ar condicionado das dependências diplomáticas apresentar mau-funcionamento.

“É verdade. O capital humano também tem suas falhas, principalmente com o passar dos anos”, disse Milei ao confirmar que trocou a embaixada para um hotel na Via Veneto, em Roma.

Nas redes sociais, o presidente posou em fotos ao lado da irmã e secretária-geral da presidência, Karina Milei. Afetados pela diferença de fuso-horário, uma vez que estavam em Israel, os dois aproveitaram para “turistar” na Basílica San Pietro in Vincoli e no Coliseu de Roma.

