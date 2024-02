Milei volta a atacar Gustavo Petro durante evento de extrema direita global

Apoie o 247

247 - O presidente argentino, Javier Milei, fez ataques verbais ao homólogo da Colômbia, Gustavo Petro, comparando o líder de esquerda a uma "praga letal". O mandatário ultradireitista da Argentina participa da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, na sigla em inglês), em Maryland, Estados Unidos.

Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores colombiano rejeitou as declarações, que qualificou de "desrespeitosas".

"A Colômbia rejeita essas declarações desrespeitosas, que são apresentadas de maneira reiterada, as quais representam uma ofensa para a dignidade do presidente da República da Colômbia eleito democraticamente pelo povo da Colômbia", diz o comunicado da chancelaria.

Líderes e simpatizantes da extrema direita de diversas partes do mundo congregaram-se em National Harbor, Maryland, com o propósito de se dirigirem a uma audiência composta por indivíduos com posturas extremistas, os quais têm sido associados a discursos e ações que desafiam os princípios democráticos.

