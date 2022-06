Militares da América Latina e dos Estados Unidos completam treinamento em Honduras

Apoie o 247

ICL

ARN - Militares de 17 países latino-americanos e dos Estados Unidos completaram na quarta-feira uma competição em Honduras como parte de um programa de treinamento para melhorar suas habilidades, no qual a equipe colombiana foi coroada a vencedora.

"É assim que fica a classificação oficial 'Fuerzas Comando 2022', após somar as pontuações do teste final da noite passada, no qual Honduras ficou em primeiro lugar: Colômbia é a campeã desta 16ª edição; Honduras está em segundo lugar e Equador em terceiro!" compartilhou a conta no Twitter das Forças Armadas de Honduras.

O treinamento começou em 14 de junho no Campo de Parada Marte, ao sul de Tegucigalpa, e consistiu em testes físicos e competições em cenários fictícios, tais como operações urbanas, resgate de reféns, confrontos com franco-atiradores e exercícios anfíbios, de acordo com o porta-voz das Forças Armadas, Tenente José Coello, como relatado pela agência AFP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em paralelo a esta competição, foi realizado um seminário para líderes militares de 25 países sobre liderança, no qual eles abordaram ameaças regionais como o tráfico de drogas e o crime organizado, anunciou Coello.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Secretário de Defesa Nacional de Honduras, José Manuel Zelaya, disse em um discurso que este seminário "fortalece ainda mais" as relações bilaterais em matéria de defesa e segurança, "e sobretudo coloca Honduras no altar das notícias positivas que estes países devem sempre irradiar". "Nas cerimônias de abertura deste importante seminário para líderes seniores dos países participantes das competições das Forças de Comando de Honduras 2022, tenho o prazer de reconhecer a valiosa contribuição dos distintos participantes deste evento", acrescentou ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta edição do evento, que começou em 2004, participaram: Honduras, Equador, Guatemala, Colômbia, México, El Salvador, Panamá, Argentina, Belize, Jamaica, Brasil, Estados Unidos, Costa Rica, Paraguai, República Dominicana, Bahamas e Barbados.

A primeira edição deste evento foi em 2004 e, devido à pandemia covid-19, foi suspensa em 2020 e 2021.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE