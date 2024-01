Ministério da Educação equatoriano suspende aulas por causa das investidas do narcotráfico no país (vídeo)

Apoie o 247

247 - O Ministério da Educação do Equador suspendeu as aulas presenciais em todo o país até o dia 12 de janeiro por causa da violência e da criminalidade no país. Os funcionários do sistema educacional estarão sujeitos a teletrabalho.

Criminosos invadiram o estúdio do canal TC Televisión, na cidade de Guayaquil, província de Guayas. Pelo menos 13 pessoas foram presas, além de apreensões de armas e explosivos. O governo do presidente Daniel Noboa decretou que 22 grupos do crime organizado sejam identificados como organizações terroristas e "atores beligerantes não estatais".

Também foram decretados o "estado de guerra" e o Conflito Armado Interno, o que permite operações militares pelas Forças Armadas equatorianas para neutralizar os grupos armados.

O governo criou um Conselho de Segurança Pública e do Estado para analisar a situação da segurança do país. >>> Rafael Correa pede apoio ao governo equatoriano em guerra contra narcos

Equador 🇪🇨 O Equador tomou a decisão de impor um bloqueio em todo o país para lidar com a situação atual. As Forças Armadas estão atuando nas ruas, com ordens para eliminar 💀 pic.twitter.com/wkS6LZ5WMJ — Maria P (@damadanoite14) January 9, 2024

ACTUALIZACIÓN



Luego de la intervención de @PoliciaEcuador en las

instalaciones de @tctelevision #GYE, se evacúan a las personas del lugar, a fin de verificar novedades con los trabajadores del medio de comunicación y restablecer el orden.



Noticia en desarrollo... pic.twitter.com/Wekwwr3eol — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 9, 2024

