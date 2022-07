Ministério Público do Peru decide iniciar investigação preliminar contra Pedro Castillo

Apoie o 247

ARN - A nova procuradora-geral peruana, Patricia Benavides Vargas, decidiu anular o dispositivo que suspendia a investigação preliminar contra o presidente, Pedro Castillo. O presidente está sendo investigado por suposto "tráfico de influência".

O Ministério Público anunciou nesta quarta-feira a disposição de continuar com a investigação e destacou que Castillo foi intimado para 4 de agosto. A promotora, que assumiu em 1º de julho, anunciou em sua posse a criação de uma "equipe especial de promotores contra a corrupção no poder", com o objetivo de tornar os processos mais eficientes, eliminar conflitos de competência e unificar as investigações em casos complexos.

No caso, também foram chamados a depor a empresária que acusou o presidente de pertencer a "uma organização criminosa", Karelim López, o empresário Zamir Villaverde, o ex-secretário da Presidência Bruno Pacheco e seis oficiais do Exército peruano .

Em janeiro, a então promotora, Zoraida Ávalos, havia aberto uma investigação preliminar contra Castillo para este caso, mas decidiu deixá-la em espera até que o presidente deixe o cargo em 2026.

O caso

Em abril, a empresária López aceitou a figura de colaboradora efetiva do caso Puente Tarata III, após reconhecer que participou de reuniões com familiares de Castillo e o ex-secretário da Presidência. Além disso, ela assegurou em declarações perante o Congresso que "Pedro Castillo é de fato parte de uma organização criminosa".

No final de novembro, uma reportagem jornalística mostrava o presidente recebendo pessoas em uma casa localizada na cidade de Sarratea, no distrito de Breña, em Lima, que ele teria usado como "centro de operações" durante a campanha eleitoral.

De acordo com o programa Cuarto Poder, Karelim López, que assessorou uma das empresas premiadas com a construção da Ponte Tarata III, participou dessas reuniões.

Castillo sempre defendeu sua inocência contra as acusações. Na mesma linha, o presidente do Conselho de Ministros, Aníbal Torres, disse que López é uma “mentirosa profissional”. “Eles querem implicar o presidente por cometer crimes sem provas e apenas por causa de declarações de terceiros. Por exemplo, pelo dizer da senhora Karelim López, que tem até oito versões do mesmo fato, ou seja, ela fabrica fatos, ela é uma mentirosa profissional”, disse ela no final de junho.

