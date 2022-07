Ministra da Economia da Argentina se reúne com chefe do FMI em Washington

A Argentina é o maior devedor do FMI, com um programa de 44 bilhões de dólares acordado no final de março edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra da Economia da Argentina, Silvina Batakis, e a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, se reúnem nesta segunda-feira, 25, em Washington.

Na capital americana, Batakis participou de uma reunião na sede do Tesouro dos Estados Unidos com David Lipton, assessor da secretária do Tesouro, Janet Yellen.

Ontem, Batakis se reuniu com o embaixador Jorge Arguello para discutir questões relacionadas aos Estados Unidos, a relação com organismos multilaterais, incluindo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e subsequentes reuniões com diretores de empresas internacionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O encontro entre Batakis e Georgieva será o primeiro presencial entre as duas depois do diálogo que tiveram em 6 de julho, quando a argentina foi empossada como nova chefe do Palácio de Fazenda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Argentina é o maior devedor do FMI, com um programa de 44 bilhões de dólares acordado no final de março. O peso argentino caiu para mínimas recordes nesta semana, pressionado por um dólar mais forte em todo o mundo e uma crise política doméstica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Batakis assegurou que durante sua gestão as metas acordadas com o FMI serão mantidas.



O presidente argentino, Alberto Fernández, também viajaria a Washington para se encontrar com seu colega americano, Joe Biden, mas a reunião foi cancelada depois que o presidente dos EUA contraiu o novo coronavírus.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE