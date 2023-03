Ministro da Defesa argentino se reúne com Lula, Celso Amorim e Múcio em Brasília

Apoie o 247

247 — O ministro da Defesa da Argentina, Jorge Enrique Taiana, foi a Brasília e realizou várias reuniões com autoridades brasileiras. Ele foi recebido pelo assessor especial de Relações Exteriores da Presidência, Celso Amorim, e teve a oportunidade de se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto.

Durante sua visita, o ministro argentino discutiu vários aspectos da relação bilateral e aprofundou questões de interesse mútuo nas áreas de defesa, integração regional e cooperação.

Taiana ainda se reuniu com o ministro da Defesa do Brasil, José Múcio. Entre os temas discutidos estava a integração produtiva da defesa entre Argentina e Brasil, especificamente a incorporação do veículo de combate blindado de rodas “Guarani 6x6” para o Exército Argentino, após a assinatura de uma carta de intenções em janeiro deste ano entre os dois países. Ainda, o aprofundamento da cooperação no campo da Doutrina Militar Combinada e a iniciativa de estabelecer um Estado-Maior Conjunto Binacional. Nesta linha, planejam-se exercícios conjuntos, como o exercício binacional “Operação Arandú”, a ser realizado em julho deste ano no Campo General Avalos, na província de Corrientes.

“Com o Brasil temos uma relação estratégica e muitos projetos em comum em assuntos de defesa que queremos continuar a aprofundar, como a aquisição de veículos blindados, o estado conjunto binacional e a cooperação produtiva em matéria de defesa. Este encontro fortalece a relação entre Argentina e Brasil em matéria de defesa e reforça o compromisso dos dois países de trabalhar em conjunto”, afirmou Taiana.

Com relação à cooperação para a manutenção da paz e integração da defesa na América do Sul, ambos os países manifestaram seu entusiasmo e compromisso com o desenvolvimento da segunda Conferência Latino-Americana de Operações de Manutenção da Paz e da XVI Conferência de Ministros da Defesa das Américas. As reuniões serão presididas pela Argentina.

