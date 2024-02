Ministro da Economia da Argentina nega que país esteja negociando novo programa de dívida com o FMI

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - Uma reportagem que afirma que a Argentina está negociando um novo programa de dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI) é "incorreta", disse o ministro argentino da Economia, Luis Caputo, nesta quinta-feira.

"O Fundo está aberto a explorar um novo programa, mas não estamos negociando nada no momento", disse Caputo em publicação na rede social X.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: