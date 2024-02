Ministro das Relações Exteriores da Colômbia renuncia sob pressão da Procuradoria Geral

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Álvaro Leyva Durán, deixou “imediatamente” o cargo no Ministério das Relações Exteriores da Colômbia, na quarta-feira (7), após a decisão da Procuradoria-Geral da República que confirmou a sua suspensão provisória diplomático por supostas irregularidades na emissão de passaportes.

Leyva Durán contatou a Procuradora-Geral da Colômbia, Margarita Cabello Blanco, para anunciar que deixará o cargo após receber a dura sanção.

“Procedo imediatamente ao cumprimento das disposições, afastando-me do exercício das minhas funções como Ministro das Relações Exteriores”, diz o texto de Durán transmitido pela rede de notícias colombiana Caracol.

Por sua vez, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, rejeitou a medida da Procuradoria-Geral da República e a resposta do seu ministro, renúncia que não lhe pareceu correta.

“O procurador criou o conceito de autossuspensão. É o presidente quem nomeia e é o presidente quem suspende”, exclamou o presidente colombiano.

No momento, a Colômbia não anunciou substituto na chancelaria.

