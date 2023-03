Moro posa ao lado de nomes da direita latino-americana durante agenda na Argentina

Ex-juiz suspeito e senador Sergio Moro usou as redes sociais para criticar os governos progressistas do continente e para atacar o presidente Lula edit

247 - O ex-juiz suspeito e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) encontrou-se com líderes da extrema direita da América do Sul durante prévia da reunião Fundacion Internacional para la Libertad (Fundacion FIL), em Buenos Aires, na Argentina. No encontro, Moro posou ao lado dos ex-presidentes Mauricio Macri (Argentina), Felipe Calderón (México), Jorge Quiroga (Bolívia), da deputada espanhola Cayetana Álvarez de Toledo, além de Juliana Awada e Gerardo Bongiovanni.

Nas redes sociais, Moro criticou os governos progressistas do continente, qualificados por ele de “populistas”, e atacou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “O populismo tem arruinado a América Latina. A Argentina, apesar de ser um grande país, é um exemplo, com inflação de 100% ao ano em decorrência de políticas erradas de um Governo populista. O Brasil segue, atualmente, o mesmo receituário infeliz, com uma política fiscal irresponsável e administração ideológica”, escreveu.

Também no Twitter, o jornalista e comentarista da TV 247 Joaquim de Carvalho rebateu o ex-juiz suspeito e afirmou que Moro “não quer que o público saiba é que Macri está para a Argentina como a Odebrecht para o Brasil”.

“A empresa da família já teve concessão de rodovia no Paraná (com pedágio caríssimo), e o pai de Macri já esteve envolvido num escândalo na Argentina conhecido como Cadernos da Corrupção. Mentira e hipocrisia são a verdadeira marca de Moro. O resto é conversa da velha mídia”, destacou o jornalista em uma outra postagem.

