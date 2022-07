Morre na Argentina o fundador das Avós da Plaza de Mayo

Apoie o 247

TeleSur - Um dos fundadores da organização argentina Abuelas de Plaza de Mayo, Delia Cecilia Giovanola, faleceu na segunda-feira aos 96 anos de idade, anunciou a associação num comunicado de imprensa oficial.

Giovanola foi uma das últimas avós fundadoras ainda vivas na instituição, à qual se juntou em 1977 para colaborar na busca de mais de 30.000 desaparecidos e do seu segundo neto nascido em cativeiro, que encontrou em 2015.

"Cheia de vitalidade e entusiasmo até ao seu último suspiro, engraçada, irónica, espontânea, de convicções firmes, uma vizinha ilustre de San Martín, Delia foi uma das últimas avós fundadoras restantes. "A vida deu-me e levou-me, castigou-me mas eu estava feliz", repetia ela, é como as Abuelas a descrevem no seu obituário.

Cecilia Giovanola nasceu em 1926 na cidade de La Plata, trabalhou como professora de profissão, e foi mãe de Jorge Oscar Ogando, militante do Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) com a sua esposa, Stella Maris Montesano.

Durante a primeira ditadura, na madrugada de 16 de Outubro de 1976, o casal foi preso na sua casa em La Plata. A jovem mulher estava grávida de oito meses e a sua filha bebé foi deixada no berço. Giovanola tratou então da sua primeira neta, enquanto procurava o seu filho e a sua nora.

Mais tarde ficou conhecido que ambos foram detidos no centro clandestino do "Pozo de Banfield", onde Stella Maris deu à luz uma criança em Dezembro de 1976, que foi vendida a um casal casado.

Após sofrer a morte da sua neta em 2011 devido à depressão, Giovanola encontrou o seu neto Martín em 2015, após quatro décadas de luta e busca incansável.

No obituário dedicado à sua memória pela associação Abuelas de Plaza de Mayo, reconhece que "a esta instituição, Delia deu tudo" e descreve-a como uma "mulher lutadora, militante pela memória, verdade, justiça e alegria". Adeus, querida Delia!

Delia Cecilia Giovanola despedir-se-á oficialmente na terça-feira 19 de Julho no salão central do Município de San Martin, entre as 15H00 e as 19H00 (hora local).

