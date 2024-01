MotoGP cancela etapa da Argentina por problemas econômicos

Apoie o 247

Reuters - O Grande Prêmio da Argentina de MotoGP foi cancelado pelas circunstâncias do país, disseram os organizadores da categoria nesta quarta-feira.

O grande prêmio de motociclismo estava marcado para 7 de abril e seria o terceiro da temporada de 22 corridas.

“Devido às atuais circunstâncias da Argentina, o promotor do evento comunicou que neste momento não pode garantir os serviços exigidos para que o Grande Prêmio seja realizado em 2024 nos padrões da MotoGP”, registrou um comunicado.

“O evento não será substituído no calendário 2024. A MotoGP espera voltar a correr nas Termas do Rio Hondo em 2025.”

A Argentina sofre com uma prolongada crise econômica, uma inflação de três dígitos, reservas negativas, uma moeda em rápida depreciação e mais de 40% da população vivendo na pobreza.

O presidente Javier Milei, um economista libertário que assumiu o poder em dezembro, prometeu terapia de “choque” para a economia, incluindo profundos cortes de gastos.

O grande prêmio de motocilcismo recebeu subsídios do governo, mas reportagens também indicaram que os riscos de greves e problemas de transporte também foram fatores considerados na decisão.

