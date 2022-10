Movimentos pela paz apoiam demanda de Cuba na ONU contra o bloqueio imposto pelos EUA

Apoie o 247

ICL

247 - A Assembleia Geral da ONU analisará e votará nos dias 2 e 3 de novembro um projeto de Resolução apresentado pelo Governo cubano contra o bloqueio imposto há 60 anos pelos EUA.

As organizações sociais cubanas e o Governo Revolucionário do país estão recebendo mensagens de apoio expressando a convicção de que pela 30ª vez consecutiva o projeto de Resolução contra o bloqueio receberá a aprovação da maioria esmagadora dos países membros da Assembleia Geral da ONU.

A presidente do CMP - Conselho Mundial da Paz, Socorro Gomes, enviou mensagem a Fernando González Llort, presidente do Icap - Instituto Cubano de Amizade com os Povos, destacando que o povo cubano conta com o indeclinável apoio dos ativistas pela paz em todo o mundo.

"Receba em nome do Conselho Mundial da Paz a nossa calorosa manifestação de apoio à luta do povo cubano contra o bloqueio estadunidense. Peço que transmita ao Presidente da República de Cuba Miguel Díaz-Canel e ao Chanceler Bruno Rodríguez a nossa solidariedade e a convicção de que mais uma vez as cruéis medidas engendradas e postas em prática pelo imperialismo estadunidense há 60 anos contra o povo cubano receberão mais uma vez o rechaço da comunidade internacional", escreve a presidente do CMP.

De acordo com a líder do movimento pela paz, "o projeto de Resolução apresentado pela Chancelaria cubana contra o bloqueio e que irá a debate e votos na Assembleia Geral da ONU é uma viva ata de acusação aos crimes dos EUA contra o povo cubano".

Ela finaliza expressando a certeza de que o povo cubano se manterá firme na defesa de sua autodeterminação e triunfará, apesar das dificuldades.

Também o Cebrapaz - Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz enviou ao presidente do Icap a saudação dos ativistas brasileiros. A nota é assinada pelo presidente da organização, Jamil Murad.

"Em nome do Cebrapaz - Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, enviamos nosso apoio ao povo cubano e ao seu Governo Revolucionário na ocasião em que pela 30ª vez consecutiva a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas debaterá e votará o projeto de Resolução apresentado pelo Governo cubano condenando as cruéis medidas dos Estados Unidos que visam a impedir o desenvolvimento econômico e social de Cuba", afirma a dirigente do CMP.

O bloqueio é uma ação continuada dos Estados Unidos que há 60 anos visa a derrotar a Revolução cubana por meio do estrangulamento econômico.

Temos a certeza de que mais uma vez a comunidade internacional se pronunciará enfaticamente contra o bloqueio a Cuba e o país vencerá as dificuldades, aperfeiçoando seu modelo econômico socialista e abrindo caminhos ao progresso.

O bloqueio fere as normas do direito internacional e tensiona as relações entre países e povos. Defensor da paz mundial, da autodeterminação das nações e da solidariedade internacional, o Cebrapaz irmana-se ao povo cubano na luta contra o bloqueio".

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.