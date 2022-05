Movimentos sociais de solidariedade expressam sentimentos por acidente no Hotel Saratoga, em Havana

Aumentou para 18 o número de pessoas mortas na explosão na sexta-feira (6) no hotel de luxo Saratoga, no centro de Havana edit

247 - Organizações sociais de solidariedade a Cuba, como o Movimento Brasileiro de Solidariedade a Cuba, a Associação Cultural José Martí da Bahia e o Cebrapaz, entre outras, enviaram ao governo cubano e organizações sociais da ilha, mensagem de solidariedade pelo acidente ocorrido em Havana, com o desabamento do tradicional Hotel Saratoga.

A nota ressalta a pronta ação do governo em socorro às vítimas.

"Cuba não está só! O mundo se solidariza , abraça este país irmão e chora junto pelas vidas perdidas", diz a nota das entidades.

Aumentou para 18 o número de pessoas mortas na explosão na sexta-feira (6) no hotel de luxo Saratoga, no centro de Havana. A informação foi divulgada pela televisão estatal do país.

A presidência cubana informou que 64 pessoas estão hospitalizadas, sendo 14 menores de idade.

