Mulheres defensoras estão sob ataque em Honduras

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Por Giorgio Trucchi - A Rede Nacional de Mulheres Defensoras de Direitos Humanos em Honduras (RNDDH) publicou um relatório preliminar sobre ataques a mulheres defensoras de direitos humanos entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Em apenas dois meses, foram identificados 310 ataques.Na classificação de agressões, assédio, violência psicológica, falta de amparo legal, campanhas de difamação, limitação e/ou agressões por reunião são identificados em ordem decrescente.

Vários casos de incitação à violência, ameaças, danos à propriedade e despejos também foram identificados.

continua após o anúncio

A maioria foram ataques coletivos e, em menor escala, de natureza pessoal e institucional.

Os ataques foram realizados principalmente contra o direito de defender a terra e os territórios, o meio ambiente e os bens comuns, o direito das mulheres e o direito a uma vida livre de violência.

continua após o anúncio

Entre os principais autores de ataques contra mulheres defensoras dos direitos humanos, a RNDDH identificou autoridades públicas, a polícia, pessoas desconhecidas, o crime organizado e membros de grupos religiosos e fundamentalistas.

"A partir da RNDDH denunciamos a continuidade das agressões contra as mulheres defensoras nos bairros, distritos e comunidades do país que enchem de violência a vida dessas companheiras", afirmam no relatório.

continua após o anúncio

Infelizmente, esse relatório preliminar dos últimos dois meses não é mais do que o espelho de uma situação extremamente grave que se arrasta há muitos anos em Honduras.

Em 29 de novembro, Dia Internacional das Mulheres Defensoras dos Direitos Humanos, a RNNDH divulgou um relatório estatístico mostrando o aumento acelerado dos ataques contra mulheres defensoras em Honduras.

continua após o anúncio

As agressões passaram de 845, em 2021, para 1.198, em 2022, ultrapassando 2.000 casos no ano passado (1879 até setembro de 2023).

O Estado acabou sendo o maior perpetrador e o modelo econômico extrativista, o principal violador de direitos.

continua após o anúncio

De acordo com o mais recente relatório da organização britânica Global Witness sobre os ataques sofridos mundialmente por defensores de terras, territórios e bens comuns em 2022, Honduras, com 14 ataques mortais, mantém a triste primazia mundial no número de defensores mortos per capita.

Na última década (2012-2022), Honduras é o quarto país mais mortal da América Latina –atrás de Colômbia, do Brasil e do México– e o quinto do mundo.

continua após o anúncio

[Publicado originalmente em espanhol por Rel-UITA (Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines) - http://www.rel-uita.org/honduras/defensoras-bajo-ataque-en-honduras/ ]

Tradução: Rose Lima

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: