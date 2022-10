Mulheres se mobilizam contra feminicídios no Equador

Organizações sociais exigem proteção e justiça diante da violência contra as mulheres no Equador edit

Apoie o 247

ICL

247 - Milhares de mulheres marcharam neste sábado (1) na capital equatoriana, Quito, para exigir a proteção do governo contra a violência de gênero e justiça pelo feminicídio da advogada María Belén Bernal, informa a Telesul.

Uma multidão de equatorianos, em sua maioria mulheres, desceu a Avenida Amazonas e outras artérias importantes da cidade para finalmente se reunir em frente ao Comando Geral da Polícia Nacional sob o lema "Juntos, juntos contra o Estado feminicida e transfeminicida".

Com faixas e vozes de "Feminicídios são atendidos pela Polícia", os manifestantes acusaram esse órgão e outros do Estado equatoriano de ineficácia e cumplicidade na ausência de políticas públicas para coibir crimes contra as mulheres.

O desaparecimento da advogada María Belén Bernal, 34 anos, cujo corpo foi encontrado em um morro próximo à academia de polícia, foi o estopim da mobilização de organizações sociais e moradores.

O suposto assassino de Bernal é seu marido, o tenente Germán Cáceres, que está foragido da justiça, e as autoridades ofereceram uma recompensa por sua localização.

Até agora este ano, 206 mulheres sofreram consequências semelhantes no país sul-americano, diz um relatório da Associação Latino-Americana para o Desenvolvimento Alternativo (Aldea).

Aldea acrescenta que desde que o feminicídio foi classificado como crime em 2014, cerca de 1.247 mulheres foram vítimas fatais de violência patriarcal.

Segundo estatísticas oficiais, 65 em cada 100 mulheres entre 15 e 49 anos sofreram algum tipo de violência no Equador.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.