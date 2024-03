Na Argentina de Milei, usuários pulam catracas por causa do aumento de 250% nas tarifas do transporte público (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Circula nas redes sociais um vídeo em que usuários do transporte público na Argentina, presidida pelo ultradireitista Javier Milei, aparecem pulando catracas por causa do aumento de 250% nas tarifas de ônibus e trens da área metropolitana de Buenos Aires anunciado em fevereiro.

De acordo com estatísticas oficiais, a Argentina tem uma inflação anual de 254,2%, o maior percentual em 32 anos. E o presidente tem defendido a dolarização da economia, o que, na prática, viola a soberania da política fiscal argentina.

continua após o anúncio

O Observatório da Dívida Social Argentina também afirmou que a pobreza no país aumentou de 49,5% em dezembro de 2023 para 57,4% em janeiro de 2024.

#BuenDiaCaos 🇦🇷🚃



Na Argentina de Javier Milei, as tarifas de ônibus e trens na grande Buenos Aires subiram 250% de uma vez só e o resultado é esse que mostra o vídeo, que nem precisa de legenda. pic.twitter.com/vBPUF20m23 continua após o anúncio February 29, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: