Na Argentina, Lula tem encontro 'emocionante' com Mães e Avós da Praça de Maio

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta segunda-feira (23) com representantes do grupo 'Mães e Avós da Praça de Maio', que se dedica a encontrar filhos de desaparecidos políticos na época da ditadura militar argentina. Lula está em Buenos Aires, onde já se reuniu com seu homólogo argentino, Alberto Fernández. Na terça-feira (24), ocorrerá a cúpula da Celac.

No Twitter, Lula compartilhou fotos do encontro e se disse emocionado. Fernández e a primeira-dama brasileira, Janja da Silva, também participaram.

As Mães e Avós da Praça de Maio são uma inspiração na defesa da democracia na América Latina. Emocionado com o nosso encontro de hoje.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/Kq69tH816C — Lula (@LulaOficial) January 23, 2023

