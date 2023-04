Na ONU, Brasil apoia investigação sobre situação dos direitos humanos na Nicarágua

Apoie o 247

247 - O Brasil co-patrocinou uma resolução na Organização das Nações Unidas (ONU) que pede a renovação do mandato dos peritos que investigam a situação dos direitos humanos na Nicarágua.

Os investigadores são os mesmos que, no mês passado, acusaram o governo do país centro-americano de uma série de violações de direitos humanos e chegaram a comparar o presidente Daniel Ortega com o líder da Alemanha Nazista, Adolf Hitler. No início do mês, o Brasil não aderiu a uma declaração no Conselho de Direitos Humanos denunciando as supostas violações, mas disse que está preocupado com elas.

Segundo informações da coluna de Jamil Chade, no portal UOL, a resolução sobre a renovação do mandato dos peritos foi apresentada pelo Equador, em nome de um grupo formado por Costa Rica, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru. O texto foi aprovado com 21 votos a favor, entre eles dos Estados Unidos, Ucrânia, Alemanha, Argentina, Chile e México.

Falando em nomes dos co-patrocinadores do texto na segunda-feira (3), a delegação equatoriana alertou que a situação dos direitos humanos na Nicarágua "não melhorou". Ainda se disse preocupada com a decisão de retirar a nacionalidade de opositores, considerados pelo governo Ortega como "traidores da pátria" por apoio à desestabilização do país.

No texto apoiado pelo Brasil, os países pedem que Ortega respeite os direitos civis e políticos, modifique leis que atuam contra a mobilização de setores da sociedade civil e permita o acesso integral à Justiça. Um dos aspectos centrais no texto foi um apelo para que Ortega coopere com a ONU e com os peritos estrangeiros.

