Na ONU, Xiomara Castro defende mundo multipolar e denuncia golpismo em Honduras

TeleSur - Durante o seu discurso na 77ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), a presidenta de Honduras, Xiomara Castro, salientou a necessidade de falar seriamente sobre a multipolaridade no mundo.

"É tempo de começar a discutir seriamente a multipolaridade no mundo", disse ela, depois de se referir às fraudes eleitorais que mergulharam a sua nação numa ditadura que durou mais de uma década, e aos contínuos ataques contra países soberanos como Cuba e Venezuela.

"Hoje essa guerra está mais uma vez a punir os países mais pobres do mundo, e que somos países invadidos, proclamamos um regresso ao respeito pela autodeterminação dos povos, rejeitando o infame e brutal bloqueio contra a república irmã de Cuba", disse a chefe de Estado.

Sublinhou também a necessidade de alterar fundamentalmente a ordem mundial arbitrária que recompensa os países que concentram a riqueza nas mãos de poucos e aumentam a desigualdade.

"Consideramos inaceitável esta ordem mundial arbitrária em que há países de terceira e quarta classe, enquanto aqueles que se acreditam civilizados começam guerras, especulações financeiras e crucificam-nos com a sua inflação vezes sem conta", disse ela.

Castro salientou que os países pobres já não podem suportar golpes de Estado ou revoluções coloridas que acabam por favorecer a exploração dos recursos naturais por potências estrangeiras, as quais ela também apontou como os principais culpados da deterioração climática sofrida pelas nações menos favorecidas.

Tentativas de desestabilização

A Presidente das Honduras denunciou as múltiplas tentativas contra o seu governo democraticamente eleito para impedir as mudanças que está a promover em prol do cumprimento da vontade do povo.

"A tarefa de minar a vontade do povo vem até nós de todas as direções, enquanto as conspirações são fomentadas pelos mesmos setores que saquearam o país e os seus aliados golpistas, encorajados pela atitude flagrante antidemocrática, por vezes disfarçada de diplomacia", disse ela.

Neste sentido, recordou que o golpe de Estado, as fraudes eleitorais e o modelo dos rentistas aplicado, levaram o seu país a um mundo de violência, pobreza e emigração alarmante, entre os projetos falhados e abandonados, corrupção, pilhagem e tráfico de droga.

"Tomo esta plataforma para exigir respeito por nós. Queremos viver em paz. Não continue a tentar desestabilizar Honduras e a ditar-nos as suas medidas ou escolher com quem nos devemos relacionar", acrescentou ele.

Processo de refundação em Honduras

Castro salientou que este país só terá futuro se forem tomadas medidas firmes para desmantelar a ditadura econômica neoliberal, para a qual já se iniciou um processo de refundação.

" Honduras que eu lidero está a ser construída sob uma visão de refundação humanista, imbuída de dignidade e soberania, que fará o que é legalmente importante para recuperar o ambiente e alcançar o bem comum para a nossa população", disse a chefe de Estado.

Ela assegurou que o governo hondurenho está empenhado em fornecer saúde e educação de qualidade, segurança alimentar para crianças e jovens, bem como garantir uma vida melhor para os sectores mais vulneráveis da sociedade hondurenha.

"Nunca mais seremos sobrecarregados com os estereótipos de uma república das bananas. Cada milímetro da pátria que era usurpada em nome da sacrossanta liberdade do mercado e de outros regimes de privilégios, era irrigada com o sangue dos povos nativos. O meu governo social e democrático voltará ao Estado de justiça e ao Estado de direito para que isto nunca mais volte a acontecer", sublinhou ela.

