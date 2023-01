'Não há razão' para negociar com oposição a menos que os fundos 'roubados' sejam liberados, diz governo venezuelano

Apoie o 247

247 - Jorge Rodriguez, chefe da equipe de negociação do governo Nicolás Maduro com a oposição do país, disse na terça-feira (17) que não há razão para voltar ao diálogo se os oponentes do governo não devolverem os ativos estrangeiros "roubados".

"Se não for realizada a devolução ao povo venezuelano dos US$ 3,2 bilhões que (a oposição) roubou... não há razão para continuar um diálogo com pessoas que não cumprem sua palavra", disse o parlamentar, que chefia a delegação do governo, segundo a Reuters.



Mais de US$ 3 bilhões da Venezuela estão mantidos em bancos estrangeiros. O dinheiro foi congelado depois que os Estados Unidos apoiaram a tentativa fracassada de golpe de Estado em 2019.



Rodriguez disse ainda que os fundos foram "sequestrados" e que era sua "obrigação moral" garantir que um acordo da ONU fosse cumprido. O governo e a oposição da Venezuela disseram em novembro que pediram às Nações Unidas para administrar os recursos agora mantidos em bancos estrangeiros, liberando gradualmente o dinheiro para financiar esforços humanitários.

A Venezuela deve mais de US$ 60 bilhões a credores e enfrenta demandas por nacionalizações realizadas há 15 anos e pagamentos de títulos atrasados ​​desde 2017, enquanto a oposição tem procurado proteger os ativos estrangeiros dos credores. (Com informações da Reuters).

