Nicarágua corta relações com Holanda por "repetidas intromissões" em assuntos internos

Apoie o 247

ICL

247 - A Nicarágua cortou relações diplomáticas com a Holanda, criticando a interferência do país europeu em seus assuntos internos, anunciou o Ministério das Relações Exteriores nicaraguense.

A medida veio pouco depois de o governo liderado por Daniel Ortega recusar a entrada do novo embaixador dos Estados Unidos, Hugo Rodríguez. Na quarta-feira passada, o país centro-americano declarou a embaixadora da União Europeia, Bettina Muscheidt, persona non grata. Ela deixou o país no sábado, 1. Em março, o governo de Ortega expulsou o embaixador do Vaticano em Manágua, Waldemar Sommertag

A pasta disse em comunicado que a Nicarágua enfrenta "repetidas intromissões" e a posição "intervencionista e neocolonialista" da Holanda, e decidiu "interromper imediatamente as relações diplomáticas". Acrescentou que o país europeu "ofendeu e continua ofendendo as famílias nicaraguenses".

As tensões entre os países aumentaram depois que a embaixadora holandesa para a América Central, Christine Pirenne, informou ao governo nicaraguense que a Holanda não financiaria um hospital prometido há muito tempo.

Ortega criticou a decisão, dizendo: "A embaixadora veio falar aos nicaraguenses como se a Nicarágua fosse uma colônia holandesa".

Em relação a Rodríguez, ele havia chamado a Nicarágua de "Estado pária" e uma "ditadura". Ele ainda insinuou que apoiaria uma mudança de governo no país centro-americano, declarando: que aplicaria "todas as ferramentas econômicas e diplomáticas para provocar uma mudança de direção na Nicarágua".

Manágua disse que retirou as credenciais do novo embaixador depois que ele fez comentários "desrespeitosos". Após a decisão, a vice-presidente Rosario Murillo sentenciou: "Que isso fique claro para os imperialistas", disse ela.

Daniel Ortega demonstra empenho em eliminar o intervencionismo estrangeiro na Nicarágua. No mês passado, o Instituto Nicaraguense de Telecomunicações e Correios (Telcor) retirou o sinal da CNN en Español, alegando que o conteúdo desse canal violava os princípios de soberania e não ingerência consagrados na Constituição Política.

A Casa Branca impôs uma série de sanções contra líderes sandinistas, e o subsecretário de Estado dos EUA para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Brian Nichols, anunciou no mês passado que novas medidas virão contra o governo do presidente Daniel Ortega.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.