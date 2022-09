Nicarágua reconhece que BRICS abre novas perspectivas de crescimento, diz ministro

Apoie o 247

247 - A Nicarágua reconhece as oportunidades de desenvolvimento que o bloco BRICS oferece e aprofundará suas relações com os estados-membros, disse à agência russa TASS o ministro das Finanças e Crédito Público do país, Ivan Acosta, na segunda-feira, à margem do 7º Fórum Econômico do Leste.

"Acreditamos que o BRICS é uma opção viável para uma aliança global que oferece inúmeras oportunidades de crescimento nos países em desenvolvimento, principalmente aqueles com uma perspectiva diferente da situação global. Continuaremos tentando estreitar os laços com as nações do BRICS", afirmou.

O 7º Fórum Econômico do Leste acontecerá de 5 a 8 de setembro de 2022 em Vladivostok, no campus da Universidade Federal do Extremo Oriente (FEFU). O Fórum foi estabelecido por decreto do Presidente da Federação Russa Vladimir Putin em 2015 para apoiar o desenvolvimento econômico do Extremo Oriente da Rússia e expandir a cooperação internacional na região da Ásia-Pacífico. Este ano, o slogan do Fórum é "O Caminho para um Mundo Multipolar". O EEF é organizado pela Fundação Roscongress. A TASS é o parceiro de informações gerais e a agência oficial de fotos do evento.

