Nicarágua remove embaixadora do Brasil após votação na ONU

Sputnik - Brasil se manifestou nas Nações Unidas através do embaixador Tovar da Silva Nunes. o qual disse ver com "extrema preocupação" a decisão de expatriar os dissidentes.

Em medida publicada nesta quinta-feira (16) no Diário Oficial da Nicarágua, o país informa que removeu a embaixadora do país no Brasil, Lorena del Cármen Martínez.

Ainda que os motivos não estejam claros, o movimento chama a atenção por ocorrer dias após Brasília manifestar, na ONU, preocupação com a repressão crescente do governo de Daniel Ortega, relata a Folha de São Paulo.

A mudança faria parte de uma série de trocas conduzidas pela diplomacia de Ortega. O embaixador nicaraguense na Coreia do Sul também foi retirado do seu cargo, assim como o representante do país no Panamá. Este último teve a saída divulgada nesta quarta-feira (15).

Mas, segundo fontes diplomáticas ouvidas pela reportagem, a remoção também configura uma rotação de praxe, e Martínez, no cargo desde 2013, deve ser substituída em breve. Um nome já teria sido ventilado, mas ainda depende da aprovação do Brasil, por meio do processo conhecido como agrément - documento diplomático que indica concordância do governo anfitrião com a nomeação para uma embaixada.

O Brasil vinha sendo criticado por não se manifestar de forma enfática sobre o que tem ocorrido na Nicarágua, mas anunciou na terça-feira passada (8) que acolheria nicaraguenses com a cidadania cassada.

