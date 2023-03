Nicarágua suspende laços diplomáticos com a Santa Sé

As tensões entre o governo esquerdista do presidente Daniel Ortega e a Igreja Católica se intensificaram no mês passado edit

(Sputnik) - A Nicarágua suspendeu as relações diplomáticas com o Vaticano, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da nação da América Central no domingo, após relatos da mídia de que fechou sua embaixada em Roma.

"Diante das informações divulgadas por fontes aparentemente ligadas à Igreja Católica, o Governo... afirma que as relações entre o Estado do Vaticano e a Nicarágua foram suspensas", disse o ministério.

As tensões entre o governo esquerdista do presidente Daniel Ortega e a Igreja Católica se intensificaram no mês passado, depois que um tribunal em Manágua condenou o bispo Rolando Alvarez, da Nicarágua, a mais de 26 anos de prisão por tentativas de minar a integridade nacional. O Papa Francisco chamou a Nicarágua de "ditadura" em entrevista ao Infobae na sexta-feira.

