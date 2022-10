Nicolás Maduro e Zapatero se reúnem em Caracas

Apoie o 247

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, manteve nesta segunda-feira (3), um encontro com o ex-chefe do governo da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, no Palácio Miraflores, em Caracas, qualificando a visita como agradável, informa a Telesul. .

"Agradável visita do ex-presidente do Governo da Espanha, José Luis Rodríguez Zapatero, a quem agradecemos seu apoio ao diálogo e entendimento empreendido com os diferentes setores de nosso país", disse o presidente por meio de sua conta na rede social Twitter .

Rodríguez Zapatero participou anteriormente de um fórum, apoiando a presença da Venezuela como um dos países garantidores no âmbito do processo de paz entre o Governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional (ELN).

Também estiveram presentes no encontro a vice-presidente executiva, Delcy Rodríguez; o presidente da Assembleia Nacional (AN), Jorge Rodríguez; e a primeira combatente, Cilia Flores.

Rodríguez Zapatero foi mediador nos diálogos entre o Governo e a oposição venezuelana, bem como observador nas eleições regionais e municipais realizadas em 21 de novembro de 2021.

