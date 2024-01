No Parlamento, Maduro apresenta mensagem anual à nação

Maduro condenou as sanções impostas pelos Estados Unidos e apresentou linhas para o crescimento e consolidação do poder popular edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente da Venezuela apresentou nesta segunda-feira (15), na Assembleia Nacional (Parlamento) a Mensagem Anual à Nação, de acordo norma constitucional, informa o Correo del Orinoco.

Maduro condenou as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e ressaltou que com união e esforços do povo, foi possível contornar as dificuldades. Segundo Maduro, o país obteve “avanços, recuperação e crescimento".

continua após o anúncio

Maduro afirmou que as sanções, ataques e conspirações dos Estados Unidos atingiram e condicionaram o funcionamento da economia, das finanças públicas, do comércio exterior e da mobilidade de homens e mulheres venezuelanos durante o ano de 2023.

O chefe de Estado detalhou detalhou oito frentes de trabalho a serem assumidas no ano de 2024: consolidar o crescimento econômico de um novo modelo diversificado; ampliar a proteção social; ampliar a presença do Poder Popular; consolidar a segurança integral da Nação e garantir a justiça para o povo; consolidar e ampliar o método de Bom Governo e as Brigadas Comunitárias Militares de Educação e Saúde; garantir a independência integral e a descolonização da Venezuela; consolidar o projeto Pátria Grande e desenvolver a luta frontal contra a corrupção.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: