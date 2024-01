Noboa reitera que não negociará com terroristas no Equador

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Prensa Latina - O presidente do Equador, Daniel Noboa, reiterou nesta quinta-feira (11) que não negociará com terroristas em resposta às condições solicitadas por Fabricio Colón Pico, um dos criminosos recentemente fugitivos, líder da gangue Los Lobos.

“Os terroristas devem ser tratados como tal”, disse o presidente em entrevista à rádio FM Mundo, enquanto aparecia nas redes sociais um vídeo do criminoso no qual pede garantias de vida em troca da sua entrega à justiça.

continua após o anúncio

Questionado sobre o assunto, o Chefe do Executivo afirmou: “Deixe-o entregar-se se quiser, ninguém o impede”.

Colón Pico, que fugiu na segunda-feira passada da prisão de Riobamba, é acusado pelo Ministério Público de estar por trás de um plano para atacar a vida da procuradora-geral, Diana Salazar, e também de estar envolvido no assassinato do candidato presidencial Fernando Villavicencio em 9 de agosto de 2023.

continua após o anúncio

Durante as suas declarações aos meios de comunicação, Noboa destacou que os 178 agentes penitenciários que se encontram reféns em vários presídios do país estão vivos e garantiu que estão fazendo o que é necessário para resgatá-los.

Quanto à situação carcerária, indicou que continuam com o plano de repatriamento de presos estrangeiros, incluindo 1.500 condenados da Colômbia, embora o país vizinho tenha declarado que analisará caso a caso.

continua após o anúncio

«Devemos deixá-los na fronteira e há acordos que o apoiam. “Há várias semanas que estamos em conversações e a nossa lei protege-nos”, acrescentou o chefe de Estado.

Nesta quinta-feira, Noboa apresentou os projetos de duas novas prisões que pretende construir nas províncias de Pastaza e Santa Elena, cada uma com capacidade para 736 reclusos e módulos de segurança alta, máxima e supermáxima.

continua após o anúncio

Para o presidente, o medo não tomou conta das ruas nem dos cidadãos, apesar da série de ataques dos últimos dias.

“Declaramos uma guerra frontal ao terrorismo e não vamos parar até resolvermos os problemas de segurança em todo o país”, acrescentou.

continua após o anúncio

Na véspera, num primeiro balanço das operações, o chefe do Comando Conjunto das Forças Armadas, Jaime Vela, informou que em 24 horas capturaram 329 terroristas pertencentes a quadrilhas criminosas e cinco foram mortos após a declaração de conflito armado interno.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: