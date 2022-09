Nossa simpatia no Brasil por Lula é conhecida, diz presidente do México

Apoie o 247

Reuters - A menos de dez dias do primeiro turno da eleição presidencial brasileira, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta sexta-feira que, embora o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), tenha sido sempre respeitoso com ele, a simpatia que tem no Brasil é pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Não posso comentar isso, a verdade é que o presidente Bolsonaro tem sido respeitoso conosco, ele nunca questionou o México nem nós questionamos seu governo, mas bem, nossa simpatia no Brasil por Lula é bem conhecida, mas não posso dizer mais", disse ele, nesta sexta-feira.

AMLO, como é conhecido o chefe de Estado mexicano, que é de esquerda, disse desejar que "o povo brasileiro decida livremente o que considera melhor para o seu país".

MULHERES E HOMENS

Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira mostrou Lula consolidando sua larga vantagem sobre Bolsonaro entre o eleitorado feminino e uma disputa bem mais apertada entre os homens.

O petista foi a 49% das intenções de voto entre as mulheres, em comparação com 46% uma semana atrás, enquanto o candidato à reeleição permaneceu com os mesmos 29% de antes.

Já entre os homens, Lula repetiu os 44% da semana passada, enquanto Bolsonaro oscilou 1 ponto para cima a 38%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

NÃO CONFIA

Ainda segundo o Datafolha, a maioria da população segue sem nunca confiar no que Bolsonaro diz. Essa parcela da população soma agora 52%, ante 51% na semana passada.

A sondagem mostrou ainda que os que às vezes confiam são agora 26% --ante 27%-- e os que confiram sempre na palavra do presidente se mantiveram em 21%.

