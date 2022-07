Nova caravana de imigrantes parte do sul do México para os EUA

Na última semana, várias caravanas de migrantes foram noticiadas saindo de Tapachula com uma autorização temporária para a fronteira dos EUA edit

TeleSur - Uma centena de migrantes de várias nacionalidades partiram na quinta-feira para a cidade de Huixtla, no estado mexicano de Chiapas, a fim de solicitarem documentação que lhes permitisse chegar à fronteira americana.

A viagem começou nos escritórios de regularização migratória do Instituto Nacional de Migração (INM) em Tapachula, Chiapas, após vários dias na área circundante a aguardar autorização.

Estima-se que as marchas e protestos em frente da instituição pressionaram as autoridades a conceder a autorização de trânsito, um processo que é retardado em troca de dólares que estes migrantes não possuem.

A caminhada de 16 horas é feita sob o sol e temperaturas acima dos 30 graus Celsius ao longo dos 50 quilómetros de asfalto que separam as cidades de Tapachula e Huixtla.

Numa tentativa de sobreviver, vários migrantes haitianos entraram numa altercação com vendedores no centro da cidade por causa da venda de espaço.

A este respeito, o presidente da Comissão dos Cidadãos em Defesa dos Naturalistas e Afro-Mexicanos, Wilner Metelus, apelou às autoridades de Tapachula para que interviessem.

Na última semana houve relatos de várias caravanas de migrantes que deixaram Tapachula com uma autorização temporária de 30 dias que lhes dá tempo para procurar asilo na fronteira dos EUA.

Tudo isto está a acontecer num contexto político em que os presidentes do México e dos EUA estão a discutir as suas políticas de migração com base em factores tais como a necessidade de migrantes nos EUA para empregos de serviços.

A actual onda de migração na América Latina é estimulada pelo impacto da pandemia, das crises económicas e de combustível em todo o mundo.

As caravanas enfrentam a rota com dificuldades económicas e, em muitos casos, com o esgotamento físico devido às exigências das travessias terrestres entre países.

