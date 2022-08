O incêndio dos tanques de combustíveis está controlado em Cuba

Apoie o 247

Granma - Como tantas outras grandes histórias, um dia teremos que contar com calma sobre estes últimos cinco dias que sacudiram Cuba da dor do fogo –literalmente e da alma–, e também de uma vontade que se supera.

A adversidade mais extrema não foi apenas sofrimento: foi, mais uma vez, a possibilidade de aprendizado, e a ratificação, dentro da Ilha, de que as pedras encontradas na luta não foram vistas como obstáculos, mas como peças com as quais se fazer novas estradas, pontes e meio-fios na rota da resistência.

Foi o que disse o Primeiro Secretário do Comitê Central do Partido Comunista e Presidente da República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, na manhã desta quarta-feira (10), na reunião que realizou em Matanzas sobre a luta contra o incidente na zona industrial de Matanzas: o que aconteceu nas últimas horas não paralisou o país, porque muitas coisas foram feitas para continuar melhorando, e isso é demonstrativo, refletiu o Chefe de Estado, das capacidades que existem em a Revolução Cubana para avançar e aprender todos os dias.

Em meio à terrível magnitude dos acontecimentos – avaliou o presidente – havia serenidade, a capacidade de chegar a um consenso sobre como trabalhar; E aí estão os resultados: “Em aproximadamente cinco dias conseguimos controlar um incêndio de grande escala”, disse Díaz-Canel. E enfatizou: "Agora o importante é não voltar atrás".

O fogo está controlado, com pequenos focos em extinção. Essa foi a melhor notícia do encontro, que também contou com a presença do primeiro-ministro, Manuel Marrero Cruz, e do secretário de Organização do Comitê Central do Partido, Roberto Morales Ojeda -ambos membros do Birô Político-, bem como como a primeira secretária do Partido na província, Susely Morfa González, e o governador do território, Mario Sabines Lorenzo.

Na luta contra o incêndio, Cuba contou com a mobilização do povo e a ajuda do México e da Venezuela.

Leia a íntegra.

