Obrador reitera apoio a Castillo e povo do Peru: "OEA faz vista grossa e ONU não intervém"

Prensa Latina - Na sexta-feira (24), em sua conferência de imprensa matutina, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, reiterou que continuará apoiando o ex mandatário do Peru, Pedro Castillo, e o povo do país.

Ao lhe perguntarem sobre que assuntos tratou na quinta-feira no Palácio Nacional com Lidia Paredes, esposa de Castillo, disse que se trata de uma mulher humilde, excepcional, cheia de sentimentos, que está procurando que não falte nada a ela nem a sua família e que não não abandonará seu companheiro.

Obrador repetiu que considera uma grande injustiça Castillo ter sido destituído de seu cargo, além de violar a Constituição por parte dos conservadores; tudo é uma mentira.

Desde que foi eleito começaram a fustigá-lo, porque tiveram que aceitar o resultado de que um representante do povo ganhou a presidência, dos mais pobres dos indígenas, e nesse país há muito racismo, classismo e interesses criados.

Lembrou que o Peru é um país com muitos recursos naturais e, por isso, é tão apetecível e há tantas ambições de empresas transnacionais apoiadas por governos estrangeiros. Tem gás, petróleo, ouro, prata, lítio, e ainda exploram os povos, saqueiam suas riquezas, e por isso há muita pobreza, afirmou.

O papel da OEA

Infelizmente a Organização de Estados Americanos e seu organismo de direitos humanos estão a serviço dos poderosos, quando deveriam estar convocando todos os estados para pedir que o presidente Castillo injustamente preso seja libertado e que lhe seja restituído o cargo, porque foi eleito democraticamente.

Mas fazem vista grossa, dão razão ao autoritarismo e a resposta é a fabricação de mais delitos inventados contra Castillo, com o controle quase absoluto dos meios de comunicação no Peru onde as pessoas ficam sabendo do que acontece pelas redes sociais; e nem a ONU intervém, disse López Obrador.

Insistiu que o México vai continuar apoiando o presidente legítimo injusta e ilegalmente substituído, e vamos continuar dizendo que não pode continuar preso e que é preciso restituir-lhe a presidência.

Disse que a presidenta espúria Dina Boluarte tem 15% de aceitação; 85% dos peruanos a rejeita, mas o Congresso tem ainda menos aceitação, com 90% de rejeição. E ainda assim eles mandam com as baionetas e a repressão, com a força, e já há mais de 60 assassinados.

Nas pesquisas, a maioria dos peruanos pede que sejam convocadas de imediato eleições, que seja o povo que decida, e é a maioria de 80%, mas os golpistas querem ficar até 2026.

